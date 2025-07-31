https://ria.ru/20250731/putin-2032686848.html
Путин разрешил госорганам использовать зарубежные геоинформационные системы
Путин разрешил госорганам использовать зарубежные геоинформационные системы - РИА Новости, 31.07.2025
Путин разрешил госорганам использовать зарубежные геоинформационные системы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает государственным органам РФ и ряду организаций до 2030 года использовать иностранные... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:17:00+03:00
2025-07-31T18:17:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает государственным органам РФ и ряду организаций до 2030 года использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле 2024 года в РФ вступил в силу закон, который в числе прочего запрещал с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, системы и средства органам госвласти и местного самоуправления. Аналогичный запрет вводился и для подведомственных этим органам организаций, а также для юрлиц, выполняющих геодезические и картографические работы, материалы и данные которых затем включаются в федеральный фонд пространственных данных. Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; а также на организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; и на автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в чьем уставном капитале доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек". Новый закон переносит срок вступления этого запрета в силу на 1 января 2030 года, то есть на четыре года. Эти изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, а сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил госорганам использовать зарубежные геоинформационные системы
Путин разрешил госорганам использовать геоинформационные системы до 2030 года
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает государственным органам РФ и ряду организаций до 2030 года использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле 2024 года в РФ
вступил в силу закон, который в числе прочего запрещал с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, системы и средства органам госвласти и местного самоуправления.
Аналогичный запрет вводился и для подведомственных этим органам организаций, а также для юрлиц, выполняющих геодезические и картографические работы, материалы и данные которых затем включаются в федеральный фонд пространственных данных.
Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; а также на организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; и на автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в чьем уставном капитале доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек".
Новый закон переносит срок вступления этого запрета в силу на 1 января 2030 года, то есть на четыре года.
Эти изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года, а сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 марта 2026 года.