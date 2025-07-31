https://ria.ru/20250731/putin-2032685657.html
Путин подписал закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов
Путин подписал закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении государственных пошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:10:00+03:00
2025-07-31T18:10:00+03:00
2025-07-31T18:10:00+03:00
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении государственных пошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях реализации решения совета ЕАЭС, которым установлен единый порядок регистрации ветеринарных лекарственных препаратов на территории союза. Документ устанавливает в Налоговом кодексе РФ размеры госпошлин за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией ветеринарных препаратов, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС в соответствии с правом союза. Пошлина за проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях регистрации ветеринарного лекарственного препарата составит 461 тысячу рублей, а в целях подтверждения регистрации такого препарата - 164 тысячи рублей. За проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в рамках регистрации пошлина устанавливается в размере 360 тысяч рублей, а при подтверждении его регистрации - 149 тысяч рублей. За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов - 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов - 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье - 231 тысячу рублей. За проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях приведения регистрационного досье ветеринарного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС пошлина составит 323 тысячи рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный препарат в рамках процедуры приведения его регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС – 220 тысяч рублей. Пошлина за принятие решения о возможности признания регистрации ветеринарного лекарственного препарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к союзу после регистрации препарата, составит 44 тысячи рублей. А за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в целях признания его регистрации пошлина составит 320 тысяч рублей. Авторы инициативы указывали, что при расчете данных пошлин учитывались затраты с учетом сложности процедур и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации и (или) уполномоченными органами (экспертными учреждениями). Регистрацией ветеринарных лекарственных средств в рамках права ЕАЭС занимается Россельхознадзор, а экспертным учреждением ведомства по их регистрации является ФГБУ "ВГНКИ". Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.
https://ria.ru/20250626/veterinary-2025661823.html
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Путин подписал закон о пошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов
Путин подписал закон о пошлинах за регистрацию ветпрепаратов в рамках ЕАЭС
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении государственных пошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях реализации решения совета ЕАЭС
, которым установлен единый порядок регистрации ветеринарных лекарственных препаратов на территории союза. Документ устанавливает в Налоговом кодексе РФ
размеры госпошлин за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией ветеринарных препаратов, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС в соответствии с правом союза.
Пошлина за проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях регистрации ветеринарного лекарственного препарата составит 461 тысячу рублей, а в целях подтверждения регистрации такого препарата - 164 тысячи рублей. За проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в рамках регистрации пошлина устанавливается в размере 360 тысяч рублей, а при подтверждении его регистрации - 149 тысяч рублей.
За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов - 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов - 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье - 231 тысячу рублей.
За проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях приведения регистрационного досье ветеринарного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС пошлина составит 323 тысячи рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный препарат в рамках процедуры приведения его регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС – 220 тысяч рублей.
Пошлина за принятие решения о возможности признания регистрации ветеринарного лекарственного препарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к союзу после регистрации препарата, составит 44 тысячи рублей. А за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в целях признания его регистрации пошлина составит 320 тысяч рублей.
Авторы инициативы указывали, что при расчете данных пошлин учитывались затраты с учетом сложности процедур и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации и (или) уполномоченными органами (экспертными учреждениями). Регистрацией ветеринарных лекарственных средств в рамках права ЕАЭС занимается Россельхознадзор
, а экспертным учреждением ведомства по их регистрации является ФГБУ "ВГНКИ".
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.