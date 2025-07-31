https://ria.ru/20250731/putin-2032685490.html

Путин присвоил звания "гвардейский" двум полкам

Путин присвоил звания "гвардейский" двум полкам - РИА Новости, 31.07.2025

Путин присвоил звания "гвардейский" двум полкам

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" 143-му мотострелковому полку и 337-му отдельному вертолетному полку,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:09:00+03:00

2025-07-31T18:09:00+03:00

2025-07-31T18:09:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования "гвардейский" 143-му мотострелковому полку и 337-му отдельному вертолетному полку, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 143 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 143 гвардейский мотострелковый полк", - говорится в документе. Другим указом почетное наименование "гвардейский" присвоено 337-му отдельному вертолетному полку. Оба указа вступают в силу со дня их подписания, 31 июля.

https://ria.ru/20250722/putin-2030586009.html

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общество, россия, владимир путин