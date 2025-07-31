https://ria.ru/20250731/putin-2032684278.html
Путин отметил важность сотрудничества России и Лаоса в гуманитарной сфере
Путин отметил важность сотрудничества России и Лаоса в гуманитарной сфере - РИА Новости, 31.07.2025
Путин отметил важность сотрудничества России и Лаоса в гуманитарной сфере
Сотрудничество России и Лаоса в культурно-гуманитарной области имеет важное значение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:07:00+03:00
2025-07-31T18:07:00+03:00
2025-07-31T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Лаоса в культурно-гуманитарной области имеет важное значение, заявил президент России Владимир Путин. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который в эти дни находится с официальным визитом в России. "Важное значение имеет двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной области. В Лаосе регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления наших творческих коллективов. В октябре прошлого года в лаоской столице состоялись "Дни Москвы", а в феврале этого года у нас прошли "Дни Вьентьяна", - сказал Путин по итогам российско-лаосских переговоров. Он также отметил интерес граждан Лаоса к изучению русского языка. "Русский преподается в целом ряде учебных заведений страны, в том числе в Лаосском национальном университете, где работают российские преподаватели. На повестке дня строительство в столице Лаоса российско-лаосской школы с полным циклом обучения по совместной образовательной программе", - сказал Путин. Российский президент также напомнил, что лидер Лаоса в свое время окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена и имеет степень почетного доктора данного вуза. Как подчеркнул Путин, это позволило часть российско-лаосских переговоров провести на русском языке. "Всего же в нашей стране получили образование более 8 тысяч лаосцев, а в настоящее время обучаются 159 лаосских юношей и девушек", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250731/putin-2032629422.html
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин отметил важность сотрудничества России и Лаоса в гуманитарной сфере
Путин: сотрудничество России и Лаоса в гуманитарной сфере имеет важное значение
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Лаоса в культурно-гуманитарной области имеет важное значение, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
, который в эти дни находится с официальным визитом в России
.
"Важное значение имеет двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной области. В Лаосе регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления наших творческих коллективов. В октябре прошлого года в лаоской столице состоялись "Дни Москвы", а в феврале этого года у нас прошли "Дни Вьентьяна", - сказал Путин
по итогам российско-лаосских переговоров.
Он также отметил интерес граждан Лаоса к изучению русского языка.
"Русский преподается в целом ряде учебных заведений страны, в том числе в Лаосском национальном университете, где работают российские преподаватели. На повестке дня строительство в столице Лаоса российско-лаосской школы с полным циклом обучения по совместной образовательной программе", - сказал Путин.
Российский президент также напомнил, что лидер Лаоса в свое время окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена и имеет степень почетного доктора данного вуза. Как подчеркнул Путин, это позволило часть российско-лаосских переговоров провести на русском языке.
"Всего же в нашей стране получили образование более 8 тысяч лаосцев, а в настоящее время обучаются 159 лаосских юношей и девушек", - добавил глава государства.