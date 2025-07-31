https://ria.ru/20250731/putin-2032683940.html

Путин подписал закон о введении обязательных работ за пропаганду нацизма

Путин подписал закон о введении обязательных работ за пропаганду нацизма - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о введении обязательных работ за пропаганду нацизма

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательных работ за публичную пропаганду или демонстрацию нацистской или экстремистской символики,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:06:00+03:00

2025-07-31T18:06:00+03:00

2025-07-31T18:33:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательных работ за публичную пропаганду или демонстрацию нацистской или экстремистской символики, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой предусматривалось наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Закон дополняет санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ, что позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям.

https://ria.ru/20250731/putin-2032682997.html

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общество, россия, владимир путин