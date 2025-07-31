Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджет - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032683534.html
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджет
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджет - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджет
Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:04:00+03:00
2025-07-31T18:04:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алексей говырин
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов. Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей. С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России. Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм, согласно закону, будет распространен на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. Таким образом, как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, цифровой рубль будет внедряться в бюджетный процесс поэтапно. Это обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса. По словам депутата, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии - но сначала цифровой рубль должен полностью внедриться в привычный для людей оборот. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20250524/gosduma-2018852686.html
https://ria.ru/20250620/putin-2024287457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, алексей говырин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Говырин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджет

Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он разработан в целях исполнения поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам регулирования использования цифровых финансовых активов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Госдуме высказались о проекте внедрения цифрового рубля в бюджет
24 мая, 14:56
Закон дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
При этом для участников системы казначейских платежей закрепляется возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. А Федеральное казначейство будет представлять в ЦБ распоряжения о переводе цифровых рублей.
С 1 октября 2025 года исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля будет возможно по ограниченному перечню расходов, который утвердит правительство по согласованию с Банком России.
Начиная с 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов. А с 1 июля 2027 года такой механизм, согласно закону, будет распространен на региональные и местные бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Таким образом, как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, цифровой рубль будет внедряться в бюджетный процесс поэтапно. Это обеспечит плавный переход и минимизацию возможных негативных последствий для участников бюджетного процесса.
По словам депутата, в дальнейшем на законодательном уровне будет предусмотрена возможность получать цифровыми рублями не только зарплаты, но и пенсии - но сначала цифровой рубль должен полностью внедриться в привычный для людей оборот.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин поручил ускорить внедрение цифрового рубля
20 июня, 16:31
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей ГовыринЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала