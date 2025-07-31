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Путин подписал закон о нулевой ставке НДС при продаже БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
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18:00 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032682997.html
Путин подписал закон о нулевой ставке НДС при продаже БПЛА
Путин подписал закон о нулевой ставке НДС при продаже БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о нулевой ставке НДС при продаже БПЛА
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении до 2028 года нулевой ставки НДС при реализации легких гражданских беспилотных летательных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:00:00+03:00
2025-07-31T18:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении до 2028 года нулевой ставки НДС при реализации легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и запчастей для них, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на стимулирование развития внутреннего рынка БПЛА и снижение налоговой нагрузки на их производителей. Документ устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ. Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей. В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно сопроводительным документам, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
https://ria.ru/20250606/putin-2021394466.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин подписал закон о нулевой ставке НДС при продаже БПЛА

Путин подписал закон о нулевом НДС до 2028 г при продаже легких беспилотников

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении до 2028 года нулевой ставки НДС при реализации легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и запчастей для них, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на стимулирование развития внутреннего рынка БПЛА и снижение налоговой нагрузки на их производителей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Путин обратил внимание на интерес к российским беспилотникам в мире
6 июня, 17:35
Документ устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ.
Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей.
В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно сопроводительным документам, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин подписал закон о защите охраняемых объектов от беспилотников
21 апреля, 16:32
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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