https://ria.ru/20250731/putin-2032682891.html
Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей
Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за ненадлежащее воспитание детей, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:00:00+03:00
2025-07-31T18:00:00+03:00
2025-07-31T18:00:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за ненадлежащее воспитание детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом повышаются штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250731/putin-2032682635.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей
Путин подписал закон о повышении штрафа за воспитание детей до 2 тыс руб