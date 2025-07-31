https://ria.ru/20250731/putin-2032682891.html

Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей

Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за ненадлежащее воспитание детей, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:00:00+03:00

2025-07-31T18:00:00+03:00

2025-07-31T18:00:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за ненадлежащее воспитание детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом повышаются штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Совершение данного административного правонарушения повлечёт за собой штраф в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250731/putin-2032682635.html

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общество, владимир путин, россия