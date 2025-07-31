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Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах
Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий учреждения молодежной политики вывешивать флаг России на постоянной основе, а также вводящий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:59:00+03:00
2025-07-31T17:59:00+03:00
2025-07-31T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий учреждения молодежной политики вывешивать флаг России на постоянной основе, а также вводящий обязательное исполнение гимна России на открытии молодёжных форумов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается, что на зданиях государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по молодежной политике, должен быть постоянно вывешен (установлен) государственный флаг РФ. Также устанавливается, что гимн России будет исполняться при открытии и закрытии международных молодежных форумов, проводимых в РФ, всероссийских молодежных форумов и форумов молодежи субъектов России, а также во время проводимых государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации молодежной политики, торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения России.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах
Путин подписал закон, обязывающий учреждения молодежной политики вывешивать флаг
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий учреждения молодежной политики вывешивать флаг России на постоянной основе, а также вводящий обязательное исполнение гимна России на открытии молодёжных форумов.
Соответствующий документ размещен на сайт
е официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается, что на зданиях государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по молодежной политике, должен быть постоянно вывешен (установлен) государственный флаг РФ
.
Также устанавливается, что гимн России будет исполняться при открытии и закрытии международных молодежных форумов, проводимых в РФ, всероссийских молодежных форумов и форумов молодежи субъектов России, а также во время проводимых государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации молодежной политики, торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения России.