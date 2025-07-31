https://ria.ru/20250731/putin-2032682635.html

Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах

Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон об обязательном исполнении гимна на молодежных форумах

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий учреждения молодежной политики вывешивать флаг России на постоянной основе, а также вводящий... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:59:00+03:00

2025-07-31T17:59:00+03:00

2025-07-31T17:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий учреждения молодежной политики вывешивать флаг России на постоянной основе, а также вводящий обязательное исполнение гимна России на открытии молодёжных форумов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается, что на зданиях государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по молодежной политике, должен быть постоянно вывешен (установлен) государственный флаг РФ. Также устанавливается, что гимн России будет исполняться при открытии и закрытии международных молодежных форумов, проводимых в РФ, всероссийских молодежных форумов и форумов молодежи субъектов России, а также во время проводимых государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации молодежной политики, торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения России.

https://ria.ru/20250612/flag-2022434070.html

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общество, россия, владимир путин