https://ria.ru/20250731/putin-2032680890.html
Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ
Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в СМИ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:52:00+03:00
2025-07-31T17:52:00+03:00
2025-07-31T17:52:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в СМИ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время законодательство предусматривает штрафы за совершение данного административного правонарушения только для юрлиц. Подписанный закон вводит также штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц - за разглашение в СМИ или Интернете информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну. При этом, документом уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Законом также уточняется порядок освобождения и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, на которых распространяется действие различных уставов, в случае совершения ими правонарушения, квалифицируемого в КоАП РФ. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о штрафах за разглашение гостайны в СМИ
Путин ввел штрафы до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в СМИ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы в размере до 30 тысяч рублей для граждан за разглашение гостайны в СМИ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В настоящее время законодательство предусматривает штрафы за совершение данного административного правонарушения только для юрлиц. Подписанный закон вводит также штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц - за разглашение в СМИ или Интернете информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну. При этом, документом уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Законом также уточняется порядок освобождения и привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, на которых распространяется действие различных уставов, в случае совершения ими правонарушения, квалифицируемого в КоАП РФ
.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.