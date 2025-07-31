https://ria.ru/20250731/putin-2032679935.html

Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе"

Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 31.07.2025

Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом мужества посмертно Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:50:00+03:00

2025-07-31T17:50:00+03:00

2025-07-31T21:16:00+03:00

общество

россия

владимир путин

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee7e98aa3a6281815ba88ae581a3e69b.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом мужества посмертно Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в "Крокус сити холле", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков. "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)", - говорится в документе.Ранее СМИ сообщали, что Гусейнов в день теракта находился в концертном зале вместе со своей женой. По словам свидетелей, когда началась стрельба, мужчина принял на себя огонь террористов, чтобы защитить стоявших рядом женщин.

https://ria.ru/20250717/putin-2029783799.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, крокус