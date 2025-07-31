https://ria.ru/20250731/putin-2032679935.html
Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе"
Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 31.07.2025
Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом мужества посмертно Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в "Крокус сити... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:50:00+03:00
2025-07-31T17:50:00+03:00
2025-07-31T21:16:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность наградил орденом мужества посмертно Вугара Гусейнова, погибшего при теракте в "Крокус сити холле", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых атков. "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Гусейнова Вугара Фуад оглы, город Москва (посмертно)", - говорится в документе.Ранее СМИ сообщали, что Гусейнов в день теракта находился в концертном зале вместе со своей женой. По словам свидетелей, когда началась стрельба, мужчина принял на себя огонь террористов, чтобы защитить стоявших рядом женщин.
https://ria.ru/20250717/putin-2029783799.html
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общество, россия, владимир путин, крокус
Общество, Россия, Владимир Путин, Крокус