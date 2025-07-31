https://ria.ru/20250731/putin-2032679065.html

Путин подписал закон о требованиях к операторам цифровых платформ

Путин подписал закон о требованиях к операторам цифровых платформ - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о требованиях к операторам цифровых платформ

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП)... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:43:00+03:00

2025-07-31T17:43:00+03:00

2025-07-31T17:43:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования актов. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Закон-спутник приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей. А продавцам на посреднической цифровой платформе запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий. В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанной) на ПЦП, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе. Кроме того, оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу. Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

https://ria.ru/20250731/rossija-2032678386.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032674384.html

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общество, россия, владимир путин