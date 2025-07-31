https://ria.ru/20250731/putin-2032674384.html

Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель бороться с борщевиком

Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель бороться с борщевиком - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон, обязывающий владельцев земель бороться с борщевиком

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:25:00+03:00

2025-07-31T17:25:00+03:00

2025-07-31T17:25:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ принят в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, в частности борщевика Сосновского. Под опасными понимаются жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, распространение которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экосистем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики. Закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута на такой участок планировать и выполнять меры по обнаружению и уничтожению опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Публичный сервитут может устанавливаться в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, например для строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, трубопроводов. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял журналистам, что тот, кто распоряжается землей или имеет на ней публичный сервитут, должен отвечать за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию. Он добавлял, что, при этом, "бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута". Перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые нужно выявлять, предотвращать их распространение и уничтожать, будет устанавливаться нормативным правовым актом субъекта РФ. Речь идет о видах, которые не относятся к карантинным. А перечни таких видов, способных нанести вред лесам как экосистеме и лесным ресурсам, а также перечни опасных видов подобных растений, в отношении которых должны приниматься меры на особо охраняемых природных территориях федерального уровня, установят уполномоченные федеральные органы. Мероприятия по охране окружающей среды от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений и уничтожению таких растений будут проводиться не запрещенными законодательством РФ способами, в том числе с использованием энтомофагов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. До этого времени государственным органам надо будет утвердить подзаконные акты, а землепользователям - заложить расходы в планы работ, чтобы к началу вегетационного сезона 2026 года у всех участников процесса были определенные нормативными актами правила и необходимые регламенты и инструменты для их выполнения, отмечал Гаврилов.

https://ria.ru/20250731/putin-2032654050.html

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общество, россия, владимир путин