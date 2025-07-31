https://ria.ru/20250731/putin-2032668233.html

Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике

Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике - РИА Новости, 31.07.2025

Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:14:00+03:00

2025-07-31T17:14:00+03:00

2025-07-31T17:25:00+03:00

россия

лаос

экономика

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома."Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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россия, лаос, экономика, владимир путин, тхонглун сисулит