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Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике - РИА Новости, 31.07.2025
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17:14 31.07.2025 (обновлено: 17:25 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032668233.html
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике - РИА Новости, 31.07.2025
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:14:00+03:00
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россия
лаос
экономика
владимир путин
тхонглун сисулит
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома."Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250731/putin-2032629422.html
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россия, лаос, экономика, владимир путин, тхонглун сисулит
Россия, Лаос, Экономика, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике

Путин оценил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в сфере мирного атома

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома.
"Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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РоссияЛаосЭкономикаВладимир ПутинТхонглун Сисулит
 
 
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