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Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике - РИА Новости, 31.07.2025
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:14:00+03:00
2025-07-31T17:14:00+03:00
2025-07-31T17:25:00+03:00
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экономика
владимир путин
тхонглун сисулит
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Лаоса в сфере энергетики, в том числе в сфере мирного атома."Хорошие перспективы имеются для наращивания взаимодействия в энергетике. Заключенные по итогам переговоров договоренности в сфере мирного атома создают основу для обеспечения экономики Лаоса дешевой и экологически безопасной энергией", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, лаос, экономика, владимир путин, тхонглун сисулит
Россия, Лаос, Экономика, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Путин отметил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в энергетике
Путин оценил перспективы в сотрудничестве России и Лаоса в сфере мирного атома