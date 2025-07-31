https://ria.ru/20250731/putin-2032667588.html

Путин: часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке

Путин: часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке - РИА Новости, 31.07.2025

Путин: часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что часть переговоров с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:12:00+03:00

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лаос

в мире

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что часть переговоров с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке."Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке", - сказал Путин по итогам российско-лаосских переговоров.Переговоры президентов двух стран прошли в четверг в Кремле, они длились около 2,5 часов.

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