https://ria.ru/20250731/putin-2032664780.html

Путин оценил развитие отношений России и Лаоса

Путин оценил развитие отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025

Путин оценил развитие отношений России и Лаоса

Отношения РФ и Лаоса развиваются успешно и поступательно, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:06:00+03:00

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лаос

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Лаоса развиваются успешно и поступательно, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Нынешний официальный визит в Россию президента Лаосской народно-демократической республики (Тхонглуна Сисулита - ред.) ярко свидетельствует, что российско-лаосские отношения успешно и поступательно развиваются", - сказал Путин по итогам российско-лаосских переговоров.

https://ria.ru/20250731/putin-2032629422.html

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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире