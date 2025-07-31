https://ria.ru/20250731/putin-2032664780.html
Путин оценил развитие отношений России и Лаоса
Путин оценил развитие отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Путин оценил развитие отношений России и Лаоса
Отношения РФ и Лаоса развиваются успешно и поступательно, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:06:00+03:00
2025-07-31T17:06:00+03:00
2025-07-31T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Отношения РФ и Лаоса развиваются успешно и поступательно, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Нынешний официальный визит в Россию президента Лаосской народно-демократической республики (Тхонглуна Сисулита - ред.) ярко свидетельствует, что российско-лаосские отношения успешно и поступательно развиваются", - сказал Путин по итогам российско-лаосских переговоров.
https://ria.ru/20250731/putin-2032629422.html
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин оценил развитие отношений России и Лаоса
Путин: отношения России и Лаоса развиваются успешно и поступательно