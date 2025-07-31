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Путин подписал закон о платформенной экономике - РИА Новости, 31.07.2025
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17:05 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032664445.html
Путин подписал закон о платформенной экономике
Путин подписал закон о платформенной экономике - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о платформенной экономике
Президент России Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:05:00+03:00
2025-07-31T17:05:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Среди ключевых мер закона - обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством РФ. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками. Закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий. К продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязана его об этом уведомить. Кроме того, вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров). Правительство установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Кабмин также сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Правительство определит и перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП, и порядок ее проведения. В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики. Закон вступит в силу уже с 1 октября 2026 года. Положения закона не распространяются на организацию и деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка. Закон также не затрагивает отношения, связанные с предоставлением лицензии на использование программ для ЭВМ и баз данных; с распространением исключительно товаров, услуг, принадлежащих владельцам информресурсов. Действие закона также не будет распространяться на операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информационных систем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации.
https://ria.ru/20250731/zakon-2032649005.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о платформенной экономике

Путин подписал закон, регулирующий деятельность посреднических цифровых платформ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Среди ключевых мер закона - обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также иными способами, установленными правительством РФ. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками.
Закон обязывает владельца цифровой платформы обеспечить равный и беспрепятственный доступ к ней неограниченного круга лиц, предоставить возможность ознакомления с ее правилами, а также не допускать создания дискриминационных условий.
К продаже на маркетплейсах не будут допускаться товары, обращение которых запрещено. Также устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязана его об этом уведомить. Кроме того, вводится обязательная система досудебного рассмотрения жалоб (разрешения споров).
Правительство установит правила формирования и ведения реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), определяющие в том числе состав включаемых в него сведений, условия и порядок их включения (исключения). Кабмин также сможет устанавливать дополнительные критерии отнесения цифровой платформы к ПЦП, в том числе в зависимости от количества российских интернет-пользователей. Правительство определит и перечень сведений, подлежащих проверке оператором ПЦП, и порядок ее проведения.
В целях обеспечения государственных контрольных функций предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики.
Закон вступит в силу уже с 1 октября 2026 года.
Положения закона не распространяются на организацию и деятельность аудиовизуальных сервисов, кредитных или некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка. Закон также не затрагивает отношения, связанные с предоставлением лицензии на использование программ для ЭВМ и баз данных; с распространением исключительно товаров, услуг, принадлежащих владельцам информресурсов.
Действие закона также не будет распространяться на операторов инвестиционных платформ; операторов государственных, муниципальных и иных информационных систем (информационных ресурсов); операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок в сфере госзакупок, банкротства или приватизации.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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