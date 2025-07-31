https://ria.ru/20250731/putin-2032654050.html
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:37:00+03:00
2025-07-31T16:37:00+03:00
2025-07-31T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам при отсутствии спора с налоговыми органами. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), в случае отсутствия спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности. На то, чтобы принять решение о взыскании задолженности и направить его гражданину, у налоговиков будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу. Взыскание будет производиться поэтапно: сначала за счет денежных средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, затем - наличных средств и имущества, за исключением предметов повседневного пользования, пояснял журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, данный закон - важный шаг в оптимизации налогового администрирования и часть системной работы по созданию удобной и эффективной налоговой системы, отвечающей современным вызовам. Его реализация позволит сократить бюрократическую нагрузку на суды и ускорить процесс погашения задолженностей, при этом гарантируя защиту прав граждан, указывал Чаплин. Он напомнил, что внесудебный порядок взыскания уже доказал свою эффективность в работе с юрлицами и ИП, и его расширение на физлиц - логичное развитие системы. Ключевое условие - отсутствие спора о сумме долга. Если налогоплательщик не согласен с расчетами, он всегда может оспорить их до взыскания. Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан, считает депутат. Особое внимание, по его словам, уделено прозрачности: уведомления будут направляться через цифровые сервисы, что минимизирует риски их неполучения. А поэтапный порядок взыскания "обеспечит справедливость, исключая изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни", подчеркивал парламентарий. По его словам, этот механизм не только повысит собираемость налогов, но и снизит издержки государства на судебные процессы, что в конечном итоге положительно скажется на экономике. Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20250728/gosduma-2031872160.html
https://ria.ru/20250713/nalog-2028830534.html
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россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Никита Чаплин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам
Путин подписал закон о внесудебном взыскании неоспариваемых налоговых долгов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам при отсутствии спора с налоговыми органами. Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Документ вводит внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), в случае отсутствия спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности.
На то, чтобы принять решение о взыскании задолженности и направить его гражданину, у налоговиков будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.
Взыскание будет производиться поэтапно: сначала за счет денежных средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, затем - наличных средств и имущества, за исключением предметов повседневного пользования, пояснял журналистам член комитета Госдумы
по бюджету и налогам Никита Чаплин
.
По его словам, данный закон - важный шаг в оптимизации налогового администрирования и часть системной работы по созданию удобной и эффективной налоговой системы, отвечающей современным вызовам. Его реализация позволит сократить бюрократическую нагрузку на суды и ускорить процесс погашения задолженностей, при этом гарантируя защиту прав граждан, указывал Чаплин.
Он напомнил, что внесудебный порядок взыскания уже доказал свою эффективность в работе с юрлицами и ИП, и его расширение на физлиц - логичное развитие системы. Ключевое условие - отсутствие спора о сумме долга. Если налогоплательщик не согласен с расчетами, он всегда может оспорить их до взыскания. Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан, считает депутат. Особое внимание, по его словам, уделено прозрачности: уведомления будут направляться через цифровые сервисы, что минимизирует риски их неполучения.
А поэтапный порядок взыскания "обеспечит справедливость, исключая изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни", подчеркивал парламентарий. По его словам, этот механизм не только повысит собираемость налогов, но и снизит издержки государства на судебные процессы, что в конечном итоге положительно скажется на экономике.
Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.