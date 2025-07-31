https://ria.ru/20250731/putin-2032647626.html

Путин подписал закон о приостановке операций по арестованным счетам

Путин подписал закон о приостановке операций по арестованным счетам - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о приостановке операций по арестованным счетам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов прекращать операции по возврату авансовых средств за оплату услуг связи при наложении РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:19:00+03:00

2025-07-31T16:19:00+03:00

2025-07-31T19:38:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов прекращать операции по возврату авансовых средств за оплату услуг связи при наложении на них ареста.В законе отмечается, что в случае получения в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, постановления о приостановлении операций с денежными средствами, внесенными в качестве аванса за оплату услуг связи, или о наложении ареста на такие денежные средства оператор связи обязан прекратить операции по возврату таких денежных средств.Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии.Реализация закона не требует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов.Закон направлен на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

https://ria.ru/20250502/samozapret-2014654655.html

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россия, владимир путин, общество