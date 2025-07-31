https://ria.ru/20250731/putin-2032634945.html

Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять справки следователям

Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять справки следователям - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять справки следователям

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:35:00+03:00

2025-07-31T15:35:00+03:00

2025-07-31T15:35:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными. Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности. Закон вступает в силу с сентября текущего года.

https://ria.ru/20250731/putin-2032630980.html

https://ria.ru/20250730/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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общество, владимир путин, россия