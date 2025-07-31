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Путин подписал закон об освобождении должников от исполнительского сбора - РИА Новости, 31.07.2025
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14:56 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032619760.html
Путин подписал закон об освобождении должников от исполнительского сбора
Путин подписал закон об освобождении должников от исполнительского сбора - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон об освобождении должников от исполнительского сбора
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому должников-бюджетополучателей будут освобождать от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:56:00+03:00
2025-07-31T14:56:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому должников-бюджетополучателей будут освобождать от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается освобождение от уплаты исполнительского сбора должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам, содержащим требования неимущественного характера. При этом исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с указанного должника до дня вступления в силу закона, возврату не подлежит. Также устанавливается, что до 31 декабря 2025 года в рамках исполнительного производства по исполнительному документу о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, выдавший такой исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа. В этом случае отсрочка или рассрочка исполнения исполнительного документа предоставляется судом на срок не менее чем до 31 декабря 2025 года. В случае, если до 30 июня 2025 года судом предоставлялась отсрочка исполнения исполнительного документа о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, данная отсрочка действует до 31 декабря 2025 года. В этом случае не требуется обращение в суд с заявлением о продлении данной отсрочки.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об освобождении должников от исполнительского сбора

Путин подписал закон, освобождающий бюджетополучателей от исполнительского сбора

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому должников-бюджетополучателей будут освобождать от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Законом предусматривается освобождение от уплаты исполнительского сбора должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам, содержащим требования неимущественного характера.
При этом исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с указанного должника до дня вступления в силу закона, возврату не подлежит.
Также устанавливается, что до 31 декабря 2025 года в рамках исполнительного производства по исполнительному документу о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, выдавший такой исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа.
В этом случае отсрочка или рассрочка исполнения исполнительного документа предоставляется судом на срок не менее чем до 31 декабря 2025 года.
В случае, если до 30 июня 2025 года судом предоставлялась отсрочка исполнения исполнительного документа о взыскании с застройщика неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, данная отсрочка действует до 31 декабря 2025 года. В этом случае не требуется обращение в суд с заявлением о продлении данной отсрочки.
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