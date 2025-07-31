https://ria.ru/20250731/putin-2032616394.html

Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы

Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за внимание республики к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе в Великой... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:47:00+03:00

2025-07-31T14:47:00+03:00

2025-07-31T14:47:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за внимание республики к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне. "В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы. В этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил. Мы вам очень благодарны за такой знак внимания к этим событиям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Лаоса. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов.

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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире