https://ria.ru/20250731/putin-2032616394.html
Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы
Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за внимание республики к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе в Великой... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:47:00+03:00
2025-07-31T14:47:00+03:00
2025-07-31T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за внимание республики к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне. "В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы. В этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил. Мы вам очень благодарны за такой знак внимания к этим событиям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Лаоса. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов.
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилею Победы
Путин поблагодарил Сисулита за внимание к посвященным Победе мероприятиям