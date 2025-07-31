https://ria.ru/20250731/putin-2032614504.html
Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса
Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса
Поддержка Лаоса со стороны СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна на современном этапе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:44:00+03:00
2025-07-31T14:44:00+03:00
2025-07-31T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поддержка Лаоса со стороны СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна на современном этапе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошо известно, что Советский союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость. Помогал в становлении экономики, вооруженных сил. Все это очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня", - сказал Путин в Кремле на переговорах с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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в мире, лаос, ссср, москва, владимир путин, тхонглун сисулит
В мире, Лаос, СССР, Москва, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса
Путин: помощь СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна