https://ria.ru/20250731/putin-2032614504.html

Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса

Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025

Путин назвал поддержку СССР хорошей базой для отношений России и Лаоса

Поддержка Лаоса со стороны СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна на современном этапе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:44:00+03:00

2025-07-31T14:44:00+03:00

2025-07-31T14:44:00+03:00

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лаос

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владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поддержка Лаоса со стороны СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна на современном этапе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошо известно, что Советский союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость. Помогал в становлении экономики, вооруженных сил. Все это очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня", - сказал Путин в Кремле на переговорах с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

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в мире, лаос, ссср, москва, владимир путин, тхонглун сисулит