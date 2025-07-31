https://ria.ru/20250731/putin-2032607171.html
Путин пригласил премьера Лаоса принять участие в ВЭФ
Путин пригласил премьера Лаоса принять участие в ВЭФ - РИА Новости, 31.07.2025
Путин пригласил премьера Лаоса принять участие в ВЭФ
Россия ждет участия премьер-министра Лаоса в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:35:00+03:00
2025-07-31T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия ждет участия премьер-министра Лаоса в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится с официальным визитом в России."В сентябре мы ждем в России, во Владивостоке, вашего премьер-министра с визитом для участия в Восточном экономическом форуме", - сказал Путин на переговорах с президентом Лаоса.
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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
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россия, лаос, владивосток, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Россия, Лаос, Владивосток, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин пригласил премьера Лаоса принять участие в ВЭФ
Путин: Россия ждет участия премьер-министра Лаоса в ВЭФ в сентябре