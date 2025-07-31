https://ria.ru/20250731/putin-2032482644.html

Путин проведет в Москве переговоры с лидером Лаоса

Путин проведет в Москве переговоры с лидером Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025

Путин проведет в Москве переговоры с лидером Лаоса

Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с лидером Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. РИА Новости, 31.07.2025

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с лидером Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне состоятся в четверг в Кремле. Лидеры обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки. По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов. Контакты на высшем уровне Нынешняя встреча лидеров России и Лаоса станет первой в 2025 году. Путин и Сисулит в прошлом году встречались дважды - в мае, когда президент Лаоса приезжал в Москву на празднование 79-й годовщины Победы, и в октябре на полях саммита БРИКС в Казани. Планировалось, что президент Лаоса и в этом году посетит Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. Была намечена и отдельная встреча с Путиным. Однако Сисулит в мае не смог отправиться в Россию, поскольку заболел коронавирусом. На праздничных мероприятиях Лаос представлял глава МИД Тхонгсаван Фомвихан. Позже, принимая во Вьентьяне генпрокурора РФ Игоря Краснова, Сисулит попросил его передать российскому коллеге извинения за то, что он не смог посетить парад Победы. Президент Лаоса в той беседе по-русски сказал, что испытывает из-за этого "великое сожаление". Отношения России и Лаоса Россия и Лаос в этом году отметят 65-летие установления дипломатических отношений. Связи двух стран, как подчеркивал Путин, носят взаимовыгодный характер, отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Он обращал внимание, что Москва и Вьентьян с близких позиций относятся к большинству международных проблем. Лаос не так давно получил статус партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Страна также выражает желание стать членом БРИКС, говорил Сисулит во время саммита объединения в Казани. Россия и Лаос наращивают взаимодействие в области безопасности и в правоохранительной сфере. Страны в мае приняли программу сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и Верховной народной прокуратурой Лаоса на 2025-2026 годы. Развивается сотрудничество и по линии министерств обороны. В прошлом году Россия и Лаос подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. Стороны будут взаимодействовать в подготовке военных кадров, ремонте спецтехники, в сферах медицины, изучения военной истории, топографии. С 2019 года проводятся совместные военные учения "Ларос", в минувшем сентябре они проходили в Приморье. В апреле этого года российские военнослужащие провели курс подготовки для спецназа Лаоса на территории республики. Экономическое сотрудничество Президент России отмечал, что абсолютные величины товарооборота России и Лаоса пока скромные, но тенденцию развития называл очень хорошей. По его словам, торговля двух стран увеличивается в разы. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 65% и составил 23,8 миллиона долларов. Россия экспортирует в Лаос древесину и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, а импортирует текстиль и изделия из него, продовольствие, аграрное сырье. Как отмечал ранее Сисулит, стороны обсуждали вопросы банковского и финансового сотрудничества, центробанки двух стран уже сотрудничают. Некоторые банки Лаоса принимают карты российской платежной системы "Мир". В Лаосе работает ряд российских компаний, в том числе в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, фармацевтики. Российский энергетический холдинг "РусГидро" высказывал заинтересованность в оказании консультативной помощи по созданию, модернизации, реконструкции гидротехнических и инфраструктурных объектов в Лаосе. ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ Россия также оказывает продовольственную помощь и содействует развитию Лаоса через ряд гуманитарных проектов, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. В апреле страна направила 149 тонн рыбных консервов на организацию школьного питания в отдаленных провинциях Лаоса. Уделяется внимание и развитию культурно-гуманитарных связей двух стран, поддержке изучения русского языка в Лаосе. Одна из наиболее перспективных сфер для сотрудничества - туризм. Сообщалось также, что Россия планирует построить в республике православный храм. В апреле первый в истории приход Русской православной церкви во Вьентьяне получил официальное разрешение властей страны на религиозную деятельность и учреждение православного храма. Важной сферой сотрудничества двух стран является образование. В России подготовлено более восьми тысяч гражданских и двух тысяч военных специалистов для Лаоса. Сейчас в российских вузах обучаются более 150 лаосцев, на предстоящий учебный год республике предоставлена квота в 100 бюджетных мест.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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