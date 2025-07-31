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Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность
Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность - РИА Новости, 31.07.2025
Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность
Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%, следует из исследования "Ежедневные... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:37:00+03:00
2025-07-31T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%, следует из исследования "Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США, различающихся по расовым признакам социально-экономическому положению", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США. "Установлена существенная связь между смертностью от всех причин и ежедневной прогулкой в быстром темпе. Быстрая прогулка продолжительностью всего 15 минут в день снижает общую смертность примерно на 20%, тогда как трехчасовая ежедневная прогулка в медленном темпе снижает смертность только на 4%", - говорится в исследовании. Специалисты изучили данные более чем 79,8 тысячи человек. Они установили, что снижение риска смертности у участников исследования, которые имели сопутствующие заболевания, было более выраженным, чем у тех, кто был в целом здоров. Хотя быстрая ходьба приносила пользу всем людям. "Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья", - заключили исследователи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
В мире, США, Здоровье - Общество, Здоровье, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность
Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20 процентов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%, следует из исследования "Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США, различающихся по расовым признакам социально-экономическому положению", с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой исследователей из Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США
.
"Установлена существенная связь между смертностью от всех причин и ежедневной прогулкой в быстром темпе. Быстрая прогулка продолжительностью всего 15 минут в день снижает общую смертность примерно на 20%, тогда как трехчасовая ежедневная прогулка в медленном темпе снижает смертность только на 4%", - говорится в исследовании.
Специалисты изучили данные более чем 79,8 тысячи человек. Они установили, что снижение риска смертности у участников исследования, которые имели сопутствующие заболевания, было более выраженным, чем у тех, кто был в целом здоров. Хотя быстрая ходьба приносила пользу всем людям.
"Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья", - заключили исследователи.