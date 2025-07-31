https://ria.ru/20250731/progulka-2032489637.html

Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность

Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность - РИА Новости, 31.07.2025

Ученые выяснили, как быстрые прогулки снижают смертность

Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%, следует из исследования "Ежедневные... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:37:00+03:00

2025-07-31T02:37:00+03:00

2025-07-31T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%, следует из исследования "Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США, различающихся по расовым признакам социально-экономическому положению", с которым ознакомилось РИА Новости. Научная статья была подготовлена группой исследователей из Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США. "Установлена существенная связь между смертностью от всех причин и ежедневной прогулкой в быстром темпе. Быстрая прогулка продолжительностью всего 15 минут в день снижает общую смертность примерно на 20%, тогда как трехчасовая ежедневная прогулка в медленном темпе снижает смертность только на 4%", - говорится в исследовании. Специалисты изучили данные более чем 79,8 тысячи человек. Они установили, что снижение риска смертности у участников исследования, которые имели сопутствующие заболевания, было более выраженным, чем у тех, кто был в целом здоров. Хотя быстрая ходьба приносила пользу всем людям. "Регулярные прогулки, особенно быстрые, приводят к снижению смертности. Результаты подчеркивают важность популяризации быстрых прогулок как осуществимой и эффективной стратегии для улучшения показателей здоровья", - заключили исследователи.

https://ria.ru/20250619/rospotrebnadzor-2023768551.html

https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)