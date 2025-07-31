Рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП
Рада поддержала проект о восстановлении полномочий антикоррупционных ведомств
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Проект приняли в первом и втором чтениях. По информации депутата Алексея Гончаренко*, за проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов.
Депутаты проголосовали за незамедлительное подписание законопроекта: за высказались 326 из них. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый закон. Теперь это должен сделать Владимир Зеленский.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
- Некоторые депутаты Рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
- По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг он внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
- Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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