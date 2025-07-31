https://ria.ru/20250731/proekt-2032577014.html

Рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП

Рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025

Рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП

Верховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:20:00+03:00

2025-07-31T13:20:00+03:00

2025-07-31T14:12:00+03:00

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

в мире

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала законопроект о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.Проект приняли в первом и втором чтениях. По информации депутата Алексея Гончаренко*, за проголосовал 331 депутат, тогда как для принятия закона нужно 226 голосов. Депутаты проголосовали за незамедлительное подписание законопроекта: за высказались 326 из них. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый закон. Теперь это должен сделать Владимир Зеленский.Зеленский против антикоррупционных ведомств* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html

https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

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