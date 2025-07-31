https://ria.ru/20250731/produkty-2032492206.html

Нутрициолог рассказала о влиянии питания на успеваемость школьников

Нутрициолог рассказала о влиянии питания на успеваемость школьников - РИА Новости, 31.07.2025

Нутрициолог рассказала о влиянии питания на успеваемость школьников

Жирная рыба, яйца, орехи и семечки помогут улучшить работу мозга ребенка, тогда как искусственные красители, избыток сахара и обезвоживание мешают концентрации, РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:32:00+03:00

2025-07-31T03:32:00+03:00

2025-07-31T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жирная рыба, яйца, орехи и семечки помогут улучшить работу мозга ребенка, тогда как искусственные красители, избыток сахара и обезвоживание мешают концентрации, сообщила РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. Специалист отметила, что питание напрямую влияет на способность ребенка концентрироваться, запоминать информацию и справляться с учебной нагрузкой. "Быстрые углеводы (белый хлеб, сладкие хлопья, печенье) вызывают резкий скачок глюкозы, за которым следует "углеводный краш" - усталость, раздражительность, потеря концентрации. Согласно исследованию Journal of School Health (2021), дети, завтракающие сладкими хлопьями, на 40% хуже справляются с тестами на внимание к середине учебного дня", - сообщила нутрициолог. По словам врача, омега-3, которая содержится в жирной рыбе (лососе, скумбрии, сардинах), необходим для формирования нейронных связей, орехи и семечки богаты магнием и цинком, которые снижают уровень тревожности и способствуют качественному сну, необходимому для обучения. "Дети с достаточным уровнем омега-3 показывают лучшие результаты по памяти и скорости обработки информации (Nutrients, 2020). Яйца содержат холин, предшественник ацетилхолина (нейромедиатора памяти). Всего одно яйцо в день может улучшить когнитивные функции младших школьников на 15-20%" - объяснила специалист. Как рассказала нутрициолог, искусственные красители, избыток сахара и обезвоживание мешают концентрации ребенка. "Искусственные красители (E102, E110) ассоциированы с гиперактивностью и снижением внимания (Lancet, 2007). Избыток сахара нарушает работу гиппокампа (зоны мозга, отвечающей за память). Обезвоживание, даже легкое, снижение водного баланса снижает умственную работоспособность на 10-15%" - рассказала врач. Нутрициолог дала практический совет: "Замените сладкий перекус на овсянку с орехами и ягодами или бутерброд с авокадо и яйцом - это обеспечит стабильную энергию на три-четыре часа".

https://ria.ru/20250611/shkola-2022266239.html

https://ria.ru/20241125/vrach-1985497798.html

https://ria.ru/20241225/konfety-1991120787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, алла порхун, социальный навигатор, детские вопросы