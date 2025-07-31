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Президент Лаоса оценил визит в Москву
Президент Лаоса оценил визит в Москву - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса оценил визит в Москву
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении сотрудничества двух стран. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:24:00+03:00
2025-07-31T17:24:00+03:00
2025-07-31T17:24:00+03:00
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тхонглун сисулит
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении сотрудничества двух стран. "Этот визит является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между ЛНДР (Лаосской Народно-Демократической Республикой - ред.) и РФ, включая стратегическое партнерство в области безопасности", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Лидер Лаоса добавил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250731/putin-2032667588.html
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лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, владимир путин
Лаос, Россия, Москва, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин
Президент Лаоса оценил визит в Москву
Сисулит назвал визит в Москву важной вехой в укреплении сотрудничества с Россией