https://ria.ru/20250731/prezident-2032674192.html

Президент Лаоса оценил визит в Москву

Президент Лаоса оценил визит в Москву - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Лаоса оценил визит в Москву

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении сотрудничества двух стран. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:24:00+03:00

2025-07-31T17:24:00+03:00

2025-07-31T17:24:00+03:00

лаос

россия

москва

тхонглун сисулит

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что его визит в Москву является важной вехой в укреплении сотрудничества двух стран. "Этот визит является важной вехой в укреплении давних отношений, дружеского сотрудничества между ЛНДР (Лаосской Народно-Демократической Республикой - ред.) и РФ, включая стратегическое партнерство в области безопасности", - сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Лидер Лаоса добавил, что отношения с Россией будут укрепляться на основе доверия и взаимопонимания. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в четверг в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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лаос

россия

москва

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лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, владимир путин