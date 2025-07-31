Рейтинг@Mail.ru
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 31.07.2025 (обновлено: 15:00 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/prezident-2032619379.html
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:55:00+03:00
2025-07-31T15:00:00+03:00
в мире
лаос
россия
владимир путин
тхонглун сисулит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032622888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ffaea87e8e1e5ac7149a9e71b9baec79.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов. "По случаю годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил президент Лаоса, слоны – символ его страны, а также мира и благополучия. "В хозяйстве пригодятся", - пошутил в ответ российский лидер. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
https://ria.ru/20250731/sisulit-2032615669.html
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
лаос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Президент Лаоса о слонах в качестве подарка России
Тхонглун Сисулит отметил, что слоны – символ Лаоса, а также мира и благополучия. "В хозяйстве пригодятся", - с улыбкой сказал Путин. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-31T14:55
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032622888_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29841acf4c5d577942949a3d09c76c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит
В мире, Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов

Президент Лаоса Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов.
"По случаю годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин назвал президента Лаоса близким другом России
Вчера, 14:46
Как отметил президент Лаоса, слоны – символ его страны, а также мира и благополучия.
"В хозяйстве пригодятся", - пошутил в ответ российский лидер.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
Вчера, 01:26
 
В миреЛаосРоссияВладимир ПутинТхонглун Сисулит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала