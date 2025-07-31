https://ria.ru/20250731/prezident-2032619379.html
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:55:00+03:00
2025-07-31T14:55:00+03:00
2025-07-31T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов. "По случаю годовщины 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хотят подарить вам, Российской Федерации, пару слонов", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил президент Лаоса, слоны – символ его страны, а также мира и благополучия. "В хозяйстве пригодятся", - пошутил в ответ российский лидер. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
https://ria.ru/20250731/sisulit-2032615669.html
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Президент Лаоса о слонах в качестве подарка России
Тхонглун Сисулит отметил, что слоны – символ Лаоса, а также мира и благополучия.
"В хозяйстве пригодятся", - с улыбкой сказал Путин.
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в мире, лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит
В мире, Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса пообещал подарить России пару слонов
Президент Лаоса Сисулит заявил, что намерен подарить России пару слонов