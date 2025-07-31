https://ria.ru/20250731/predstavlenie-2032560183.html

МИД сделал представление посольству Японии из-за просьбы вернуть подарок

МИД сделал представление посольству Японии из-за просьбы вернуть подарок - РИА Новости, 31.07.2025

МИД сделал представление посольству Японии из-за просьбы вернуть подарок

Российский МИД ответил на требование посольства Японии вернуть макет Золотого павильона, подаренный библиотеке в Южно-Сахалинске. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:25:00+03:00

2025-07-31T12:25:00+03:00

2025-07-31T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский МИД ответил на требование посольства Японии вернуть макет Золотого павильона, подаренный библиотеке в Южно-Сахалинске."Посольству Японии в Москве было сделано представление в связи с ситуацией, возникшей из-за "просьбы" Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, адресованной Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет "Кинкакудзи — Золотой павильон" (ранее рассматривался как официальный подарок)", — заявили в дипломатическом ведомстве. Речь идет о макете знаменитого храма в Киото. Генконсул Курода Ёсихиса подарил его Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в 2001 году. С тех пор макет вместе с другими подарками находился в экспозиции библиотечного Центра международного сотрудничества. На прошлой неделе библиотека сообщила, что готовится вернуть подарок. В японском генконсульстве пояснили, что макет принадлежит ему, а библиотеке его только одолжили. Теперь же дипмиссия рассчитывает получить его обратно, чтобы показать у себя во время некоего культурного мероприятия.МИД выразил удивление этим странным требованием. "Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа Страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250717/protest-2029761246.html

https://ria.ru/20250724/mid-2031160270.html

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япония, южно-сахалинск, москва, в мире