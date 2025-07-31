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Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам - РИА Новости, 31.07.2025
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16:55 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/pravitelstvo-2032661461.html
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам - РИА Новости, 31.07.2025
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам
Правительство спишет восьми регионам две трети долгов по бюджетным кредитам на общую сумму более 47 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:55:00+03:00
2025-07-31T16:55:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство спишет восьми регионам две трети долгов по бюджетным кредитам на общую сумму более 47 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. "Правительство продолжает стимулировать развитие экономики в российских субъектах, мы для этого снижаем финансовую нагрузку, прежде всего, тем, кто активно привлекает инвестиции, кто строит инфраструктуру. Для них по поручению президента предусмотрели возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В феврале были приняты соответствующие правила. Сегодня еще для восьми регионов спишут такие займы в объеме свыше 47,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Речь идет о Калмыкии и Карелии, а также Воронежской, Кировской, Кемеровской, Московской, Смоленской и Тверской областях. Мишустин отметил, что данные регионы ранее направляли средства на реализацию национальных проектов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку промышленности и другие цели. "Такое решение по долгам должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамике их развития, что будет способствовать выполнению многих задач, включая и социальные вопросы", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560258.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам

Правительство спишет долги по кредитам на сумму 47 млрд руб восьми регионам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство спишет восьми регионам две трети долгов по бюджетным кредитам на общую сумму более 47 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Правительство продолжает стимулировать развитие экономики в российских субъектах, мы для этого снижаем финансовую нагрузку, прежде всего, тем, кто активно привлекает инвестиции, кто строит инфраструктуру. Для них по поручению президента предусмотрели возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В феврале были приняты соответствующие правила. Сегодня еще для восьми регионов спишут такие займы в объеме свыше 47,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время встречи. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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Речь идет о Калмыкии и Карелии, а также Воронежской, Кировской, Кемеровской, Московской, Смоленской и Тверской областях.
Мишустин отметил, что данные регионы ранее направляли средства на реализацию национальных проектов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку промышленности и другие цели.
"Такое решение по долгам должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамике их развития, что будет способствовать выполнению многих задач, включая и социальные вопросы", - подчеркнул глава кабмина.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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