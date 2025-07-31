https://ria.ru/20250731/pravitelstvo-2032661461.html

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам - РИА Новости, 31.07.2025

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам восьми регионам

Правительство спишет восьми регионам две трети долгов по бюджетным кредитам на общую сумму более 47 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:55:00+03:00

2025-07-31T16:55:00+03:00

2025-07-31T16:55:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство спишет восьми регионам две трети долгов по бюджетным кредитам на общую сумму более 47 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. "Правительство продолжает стимулировать развитие экономики в российских субъектах, мы для этого снижаем финансовую нагрузку, прежде всего, тем, кто активно привлекает инвестиции, кто строит инфраструктуру. Для них по поручению президента предусмотрели возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В феврале были приняты соответствующие правила. Сегодня еще для восьми регионов спишут такие займы в объеме свыше 47,3 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Речь идет о Калмыкии и Карелии, а также Воронежской, Кировской, Кемеровской, Московской, Смоленской и Тверской областях. Мишустин отметил, что данные регионы ранее направляли средства на реализацию национальных проектов, совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку промышленности и другие цели. "Такое решение по долгам должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамике их развития, что будет способствовать выполнению многих задач, включая и социальные вопросы", - подчеркнул глава кабмина.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560258.html

https://ria.ru/20250616/mishustin-2023147819.html

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экономика, россия, михаил мишустин