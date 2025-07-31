https://ria.ru/20250731/pozhar-2032732058.html

На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании

На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании - РИА Новости, 31.07.2025

На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании

Пожар в трехэтажной части здания ликвидируют на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:24:00+03:00

2025-07-31T23:24:00+03:00

2025-07-31T23:24:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар в трехэтажной части здания ликвидируют на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Верейская улица, дом 11. Происходит загорание в 3-х этажной части здания. Посетители покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)