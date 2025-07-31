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На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании
На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании - РИА Новости, 31.07.2025
На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании
Пожар в трехэтажной части здания ликвидируют на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:24:00+03:00
2025-07-31T23:24:00+03:00
2025-07-31T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар в трехэтажной части здания ликвидируют на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Верейская улица, дом 11. Происходит загорание в 3-х этажной части здания. Посетители покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На месте работают пожарные расчеты", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы ликвидируют пожар в трехэтажном здании
МЧС сообщило о пожаре в трехэтажной части здания на западе Москвы