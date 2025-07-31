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В Пензе ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА
В Пензе ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Пензе ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА
Ликвидировано открытое горение на предприятии в Пензе, где во время атаки взорвались девять беспилотников, площадь возгорания составила 100 квадратных метров,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:22:00+03:00
2025-07-31T14:22:00+03:00
2025-07-31T14:24:00+03:00
пенза
происшествия
олег мельниченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение на предприятии в Пензе, где во время атаки взорвались девять беспилотников, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.Ранее Мельниченко сообщил, что атака вражеских БПЛА совершена в четверг на одно из промышленных предприятий области, произошло возгорание, жертв и разрушений нет."Сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе Пензы. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвались на территории предприятия. В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения... Площадь горения составила 100 квадратных метров, для ликвидации пожара привлекалось 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС. Жертв и пострадавших нет. К 10.40 мск открытое горение было ликвидировано. Все службы экстренного реагирования сработали слаженно", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031583575.html
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пенза, происшествия, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пенза, Происшествия, Олег Мельниченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА
В Пензе потушили открытое горение на предприятии, где взорвались девять дронов