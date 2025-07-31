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В боях за Часов Яр украинская бригада "Лють" понесла крупные потери
В боях за Часов Яр украинская бригада "Лють" понесла крупные потери - РИА Новости, 31.07.2025
В боях за Часов Яр украинская бригада "Лють" понесла крупные потери
Объединенная штурмовая бригада национальной полиции Украины "Лють" понесла серьезные потери во время боев за Часов Яр в районе северодонецкого канала, сообщил... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:40:00+03:00
2025-07-31T18:40:00+03:00
2025-07-31T18:40:00+03:00
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Объединенная штурмовая бригада национальной полиции Украины "Лють" понесла серьезные потери во время боев за Часов Яр в районе северодонецкого канала, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер". Ранее РИА Новости сообщали, что командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. "Через Часов Яр проходит северодонецкий канал, вдоль которого они (украинское командование - ред.), как основной рубеж расположили подразделение "Лють", которое до талого пыталось нас удержать, но безуспешно. Силы противника понесли крупные потери и были разбиты", - рассказал РИА Новости "Вестер". Ранее МО РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/dron-2032686355.html
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часов яр, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В боях за Часов Яр украинская бригада "Лють" понесла крупные потери
Бригада украинской нацполиции "Лють" понесла крупные потери в боях за Часов Яр