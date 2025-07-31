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В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому - РИА Новости, 31.07.2025
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21:48 31.07.2025 (обновлено: 22:57 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/polsha-2032723594.html
В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому
В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому - РИА Новости, 31.07.2025
В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул главе киевского режима требование изменить политику в сфере... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:48:00+03:00
2025-07-31T22:57:00+03:00
в мире
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кароль навроцкий
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул главе киевского режима требование изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов, сообщил будущий пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич в соцсети Х."Избранный президент Кароль Навроцкий сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по просьбе главы государства. Историческая политика была ключевой темой разговора. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом нации, требуя изменения подхода Украины к важным и пока нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с президентом Украины", — написал он.Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250730/tusk-2032315741.html
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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий
В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому

Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул главе киевского режима требование изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов, сообщил будущий пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич в соцсети Х.
"Избранный президент Кароль Навроцкий сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по просьбе главы государства. Историческая политика была ключевой темой разговора. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом нации, требуя изменения подхода Украины к важным и пока нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с президентом Украины", — написал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Премьер Польши заявил о высоких шансах на приостановку конфликта на Украине
30 июля, 12:00
Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Зеленский признал переселение украинцев из Польши депортацией
29 июля, 18:59
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ЗеленскийКароль Навроцкий
 
 
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