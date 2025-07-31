https://ria.ru/20250731/polsha-2032723594.html

В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому

В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому - РИА Новости, 31.07.2025

В Польше выдвинули жесткое требование Зеленскому

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул главе киевского режима требование изменить политику в сфере... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:48:00+03:00

2025-07-31T21:48:00+03:00

2025-07-31T22:57:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

кароль навроцкий

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выдвинул главе киевского режима требование изменить политику в сфере важных совместных исторических вопросов, сообщил будущий пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич в соцсети Х."Избранный президент Кароль Навроцкий сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по просьбе главы государства. Историческая политика была ключевой темой разговора. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он является голосом нации, требуя изменения подхода Украины к важным и пока нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с президентом Украины", — написал он.Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250730/tusk-2032315741.html

https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032213577.html

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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий