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В Югре женщина проехала 200 километров, чтобы передать деньги мошенникам - РИА Новости, 31.07.2025
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14:20 31.07.2025 (обновлено: 14:21 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/politsiya-2032593812.html
В Югре женщина проехала 200 километров, чтобы передать деньги мошенникам
В Югре женщина проехала 200 километров, чтобы передать деньги мошенникам - РИА Новости, 31.07.2025
В Югре женщина проехала 200 километров, чтобы передать деньги мошенникам
Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили жительницу Югры проехать 200 километров на такси, чтобы отдать почти 89 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:20:00+03:00
2025-07-31T14:21:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили жительницу Югры проехать 200 километров на такси, чтобы отдать почти 89 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Под предлогом "защиты денежных средств" женщину убедили проехать 200 км на такси, чтобы передать почти 89 миллионов рублей в руки аферистов. Однако мои коллеги из отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту задержали жителя Новосибирска. Он подозревается в пособничестве мошенникам", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие установило, что неизвестный позвонил по телефону жительнице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представился работником почты и попросил назвать код из СМС-сообщения. Женщина продиктовала его, после чего с ней, по классической преступной схеме, связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые пояснили, что мошенники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах", и для решения проблемы необходимо перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Волк отмечает, что Аферисты выходили на видеосвязь с потерпевшей через мессенджеры, будучи в форменной одежде на фоне государственной символики и демонстрировали поддельные документы с печатями. Женщина поверила звонившим и проехала на такси до Сургута около 200 км, чтобы передать несколькими посылками почти 89 миллионов рублей. "Первую посылку с 47 миллионами рублей наличными она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ России. После этого злоумышленники продолжили манипулировать гражданкой и требовали обезопасить оставшиеся средства. Она поддалась на уговоры и принесла в назначенные место и время еще 42 миллиона рублей", - пояснила Волк. Однако на этот раз передачу денег предотвратили полицейские, которые задержали курьера в аэропорту, подчеркнули в МВД. Правоохранители выяснили, что подобную "подработку" злоумышленник нашел в мессенджере. Он должен был встречаться с людьми, забирать посылки и следовать указаниям анонимного куратора. Также работодатель гарантировал оплату транспортных расходов, суточные и покупку одежды. Неизвестные перевели фигуранту деньги на покупку билетов из Новосибирска в Сургут транзитом через Москву и пообещали за доставку посылки 150 тысяч рублей. Для получения груза фигурант должен был назвать кодовое слово, которое получил от неизвестных, отмечают в ведомстве. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские продолжают поиск соучастников. "Ни один из государственных органов не требует перевода денежных средств на "безопасные счета". Будьте бдительны и предупредите близких и родственников". - заключила Волк. По ее данным, аферисты всё чаще запугивают граждан, утверждая, что их деньги идут на "спонсирование преступности", требуя срочно перевести средства на "безопасные счета".
https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html
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происшествия, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Югре женщина проехала 200 километров, чтобы передать деньги мошенникам

Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили женщину проехать 200 км

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили жительницу Югры проехать 200 километров на такси, чтобы отдать почти 89 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Под предлогом "защиты денежных средств" женщину убедили проехать 200 км на такси, чтобы передать почти 89 миллионов рублей в руки аферистов. Однако мои коллеги из отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту задержали жителя Новосибирска. Он подозревается в пособничестве мошенникам", - написала Волк в Telegram-канале.
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Следствие установило, что неизвестный позвонил по телефону жительнице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представился работником почты и попросил назвать код из СМС-сообщения. Женщина продиктовала его, после чего с ней, по классической преступной схеме, связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые пояснили, что мошенники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах", и для решения проблемы необходимо перевести деньги на так называемый "безопасный счет".
Волк отмечает, что Аферисты выходили на видеосвязь с потерпевшей через мессенджеры, будучи в форменной одежде на фоне государственной символики и демонстрировали поддельные документы с печатями. Женщина поверила звонившим и проехала на такси до Сургута около 200 км, чтобы передать несколькими посылками почти 89 миллионов рублей.
"Первую посылку с 47 миллионами рублей наличными она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ России. После этого злоумышленники продолжили манипулировать гражданкой и требовали обезопасить оставшиеся средства. Она поддалась на уговоры и принесла в назначенные место и время еще 42 миллиона рублей", - пояснила Волк.
Однако на этот раз передачу денег предотвратили полицейские, которые задержали курьера в аэропорту, подчеркнули в МВД.
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Правоохранители выяснили, что подобную "подработку" злоумышленник нашел в мессенджере. Он должен был встречаться с людьми, забирать посылки и следовать указаниям анонимного куратора. Также работодатель гарантировал оплату транспортных расходов, суточные и покупку одежды.
Неизвестные перевели фигуранту деньги на покупку билетов из Новосибирска в Сургут транзитом через Москву и пообещали за доставку посылки 150 тысяч рублей. Для получения груза фигурант должен был назвать кодовое слово, которое получил от неизвестных, отмечают в ведомстве.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские продолжают поиск соучастников.
"Ни один из государственных органов не требует перевода денежных средств на "безопасные счета". Будьте бдительны и предупредите близких и родственников". - заключила Волк.
По ее данным, аферисты всё чаще запугивают граждан, утверждая, что их деньги идут на "спонсирование преступности", требуя срочно перевести средства на "безопасные счета".
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