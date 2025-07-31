https://ria.ru/20250731/politika-2032589582.html

Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев

Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2025

Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев

Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, для противодействия ей нужно укреплять горизонтальные связи между странами, заявил... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:09:00+03:00

2025-07-31T14:09:00+03:00

2025-07-31T14:25:00+03:00

россия

дмитрий медведев

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, для противодействия ей нужно укреплять горизонтальные связи между странами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что такая политика (введение санкций - ред.) ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли. Для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между нашими странами. Не менее важно и взаимное поощрение многосторонней торговли, налаживание ее логистического и финансового обеспечения", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций".

https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html

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россия, дмитрий медведев, в мире, введение трампом пошлин на импорт