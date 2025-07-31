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Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2025
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14:09 31.07.2025 (обновлено: 14:25 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/politika-2032589582.html
Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев
Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2025
Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев
Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, для противодействия ей нужно укреплять горизонтальные связи между странами, заявил... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:09:00+03:00
2025-07-31T14:25:00+03:00
россия
дмитрий медведев
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, для противодействия ей нужно укреплять горизонтальные связи между странами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Очевидно, что такая политика (введение санкций - ред.) ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли. Для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между нашими странами. Не менее важно и взаимное поощрение многосторонней торговли, налаживание ее логистического и финансового обеспечения", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций".
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россия, дмитрий медведев, в мире, введение трампом пошлин на импорт
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Политика санкций нарушает баланс системы мировой торговли, заявил Медведев

Медведев призвал укреплять горизонтальные торговые связи между странами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политика санкций ведет к дисбалансу во всей системе мировой торговли, для противодействия ей нужно укреплять горизонтальные связи между странами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что такая политика (введение санкций - ред.) ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли. Для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между нашими странами. Не менее важно и взаимное поощрение многосторонней торговли, налаживание ее логистического и финансового обеспечения", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций".
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РоссияДмитрий МедведевВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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