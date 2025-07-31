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В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония
В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония - РИА Новости, 31.07.2025
В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония
Кабмин РФ внёс на денонсацию в Госдуму соглашение с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, соответствующий проект... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:01:00+03:00
2025-07-31T19:01:00+03:00
2025-07-31T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кабмин РФ внёс на денонсацию в Госдуму соглашение с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "О денонсации Российской Федерацией соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области и протоколов к этому соглашению", - сказано в электронной базе Госдумы. Отмечается, что проект федерального закона не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
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россия, сша, госдума рф, евразийский экономический союз, в мире
Россия, США, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, В мире
В ГД внесли проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония
Кабмин внес в ГД проект о денонсации соглашения с США об утилизации плутония