https://ria.ru/20250731/ploskikh-2032643673.html

Умер академик Владимир Плоских

Умер академик Владимир Плоских - РИА Новости, 31.07.2025

Умер академик Владимир Плоских

В Бишкеке на 89 году жизни скончался академик, вице-президент национальной академии наук республики Владимир Плоских, об этом РИА Новости сообщили родственники... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:05:00+03:00

2025-07-31T16:05:00+03:00

2025-07-31T16:05:00+03:00

наука

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БИШКЕК, 31 июл – РИА Новости. В Бишкеке на 89 году жизни скончался академик, вице-президент национальной академии наук республики Владимир Плоских, об этом РИА Новости сообщили родственники ученого. По словам родных, академик умер утром 31 июля. Владимир Плоских - известный в Киргизии и за ее пределами историк, археолог и писатель. Он занимал пост вице-президента Национальной академии наук республики, заведовал кафедрой истории и культурологии Киргизско-Российского Славянского университета. Также он являлся членом Российской академии педагогических и социальных наук, академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ. Ученый был автором более 300 научных трудов, 30 книг, учебников и монографий. В том числе основных учебников по истории Киргизии для школ и вузов. Плоских также провел множество исторических изысканий на тему взаимоотношений киргизов и России. Под его редакцией вышли четыре сборника документов "Кыргызстан-Россия. История взаимоотношений в XVIII—XX веках". Его научные труды стали фундаментальными для изучения истории киргизского народа, государственности и культурного наследия региона. За свою работу академик был удостоен высшими госнаградами Киргизии - орденами "Манас" III и II степеней, медалью "Данк" ("Слава"). Плоских также является лауреатом Бунинской премии в области русской литературы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука