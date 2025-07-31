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Умер академик Владимир Плоских
Умер академик Владимир Плоских - РИА Новости, 31.07.2025
Умер академик Владимир Плоских
В Бишкеке на 89 году жизни скончался академик, вице-президент национальной академии наук республики Владимир Плоских, об этом РИА Новости сообщили родственники... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:05:00+03:00
2025-07-31T16:05:00+03:00
2025-07-31T16:05:00+03:00
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БИШКЕК, 31 июл – РИА Новости. В Бишкеке на 89 году жизни скончался академик, вице-президент национальной академии наук республики Владимир Плоских, об этом РИА Новости сообщили родственники ученого. По словам родных, академик умер утром 31 июля. Владимир Плоских - известный в Киргизии и за ее пределами историк, археолог и писатель. Он занимал пост вице-президента Национальной академии наук республики, заведовал кафедрой истории и культурологии Киргизско-Российского Славянского университета. Также он являлся членом Российской академии педагогических и социальных наук, академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ. Ученый был автором более 300 научных трудов, 30 книг, учебников и монографий. В том числе основных учебников по истории Киргизии для школ и вузов. Плоских также провел множество исторических изысканий на тему взаимоотношений киргизов и России. Под его редакцией вышли четыре сборника документов "Кыргызстан-Россия. История взаимоотношений в XVIII—XX веках". Его научные труды стали фундаментальными для изучения истории киргизского народа, государственности и культурного наследия региона. За свою работу академик был удостоен высшими госнаградами Киргизии - орденами "Манас" III и II степеней, медалью "Данк" ("Слава"). Плоских также является лауреатом Бунинской премии в области русской литературы.
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наука
Умер академик Владимир Плоских
В Бишкеке на 89-м году жизни умер академик Владимир Плоских
БИШКЕК, 31 июл – РИА Новости. В Бишкеке на 89 году жизни скончался академик, вице-президент национальной академии наук республики Владимир Плоских, об этом РИА Новости сообщили родственники ученого.
По словам родных, академик умер утром 31 июля.
Владимир Плоских - известный в Киргизии и за ее пределами историк, археолог и писатель. Он занимал пост вице-президента Национальной академии наук республики, заведовал кафедрой истории и культурологии Киргизско-Российского Славянского университета. Также он являлся членом Российской академии педагогических и социальных наук, академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ.
Ученый был автором более 300 научных трудов, 30 книг, учебников и монографий. В том числе основных учебников по истории Киргизии для школ и вузов. Плоских также провел множество исторических изысканий на тему взаимоотношений киргизов и России. Под его редакцией вышли четыре сборника документов "Кыргызстан-Россия. История взаимоотношений в XVIII—XX веках". Его научные труды стали фундаментальными для изучения истории киргизского народа, государственности и культурного наследия региона.
За свою работу академик был удостоен высшими госнаградами Киргизии - орденами "Манас" III и II степеней, медалью "Данк" ("Слава"). Плоских также является лауреатом Бунинской премии в области русской литературы.