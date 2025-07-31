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Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа - РИА Новости, 31.07.2025
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10:31 31.07.2025 (обновлено: 10:46 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/pistsov-2032527836.html
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа - РИА Новости, 31.07.2025
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа
Депутаты избрали Евгения Писцова мэром Березовского городского округа, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:31:00+03:00
2025-07-31T10:46:00+03:00
свердловский областной суд
березовский
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Депутаты избрали Евгения Писцова мэром Березовского городского округа, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг. Предыдущие выборы - в январе 2025 года - закончились победой технического кандидата и громким судом. В конце мая депутаты Березовского объявили новый конкурс на пост мэра, прием документов от кандидатов начался 27 июня. Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что в этих выборах он также планирует участвовать. Ранее пресс-служба думы муниципалитета отмечала, что в четверг депутаты выберут мэра, а 28 июля конкурсная комиссия допустила до завершающего этапа конкурса Писцова и замглавы по социальным вопросам Артура Садреева. "Выбрали главой Писцова Евгения Рудольфовича, 16 голосов за него, всего было 18, два бюллетеня недействительны", – сказала собеседница агентства. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось две недели после выборов на вступление в должность, однако она этого так и не сделала. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, Березовский городской суд 19 марта удовлетворил его и признал результаты выборов недействительными. Представители думы Березовского обжаловали такое решение, однако Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов – ранее он писал в своем Telegram-канале, что продолжает работать вместе с Маслаковой, руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе мэра.
https://ria.ru/20250727/prezident-2031725106.html
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свердловский областной суд, березовский, екатеринбург, политика
Свердловский областной суд, Березовский, Екатеринбург, Политика
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа

Мэром Березовского городского округа со второго раза избрали Писцова

© Фото : Евгений Писцов/TelegramЕвгений Писцов
Евгений Писцов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Евгений Писцов/Telegram
Евгений Писцов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Депутаты избрали Евгения Писцова мэром Березовского городского округа, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг.
Предыдущие выборы - в январе 2025 года - закончились победой технического кандидата и громким судом. В конце мая депутаты Березовского объявили новый конкурс на пост мэра, прием документов от кандидатов начался 27 июня. Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что в этих выборах он также планирует участвовать.
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27 июля, 12:46
Ранее пресс-служба думы муниципалитета отмечала, что в четверг депутаты выберут мэра, а 28 июля конкурсная комиссия допустила до завершающего этапа конкурса Писцова и замглавы по социальным вопросам Артура Садреева.
"Выбрали главой Писцова Евгения Рудольфовича, 16 голосов за него, всего было 18, два бюллетеня недействительны", – сказала собеседница агентства.
Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось две недели после выборов на вступление в должность, однако она этого так и не сделала. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова".
После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, Березовский городской суд 19 марта удовлетворил его и признал результаты выборов недействительными. Представители думы Березовского обжаловали такое решение, однако Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов – ранее он писал в своем Telegram-канале, что продолжает работать вместе с Маслаковой, руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе мэра.
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