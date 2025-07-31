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Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа - РИА Новости, 31.07.2025
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа
Депутаты избрали Евгения Писцова мэром Березовского городского округа, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:31:00+03:00
2025-07-31T10:31:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Депутаты избрали Евгения Писцова мэром Березовского городского округа, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг. Предыдущие выборы - в январе 2025 года - закончились победой технического кандидата и громким судом. В конце мая депутаты Березовского объявили новый конкурс на пост мэра, прием документов от кандидатов начался 27 июня. Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что в этих выборах он также планирует участвовать. Ранее пресс-служба думы муниципалитета отмечала, что в четверг депутаты выберут мэра, а 28 июля конкурсная комиссия допустила до завершающего этапа конкурса Писцова и замглавы по социальным вопросам Артура Садреева. "Выбрали главой Писцова Евгения Рудольфовича, 16 голосов за него, всего было 18, два бюллетеня недействительны", – сказала собеседница агентства. Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось две недели после выборов на вступление в должность, однако она этого так и не сделала. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова". После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, Березовский городской суд 19 марта удовлетворил его и признал результаты выборов недействительными. Представители думы Березовского обжаловали такое решение, однако Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов – ранее он писал в своем Telegram-канале, что продолжает работать вместе с Маслаковой, руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе мэра.
https://ria.ru/20250727/prezident-2031725106.html
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свердловский областной суд, березовский, екатеринбург, политика
Свердловский областной суд, Березовский, Екатеринбург, Политика
Депутаты избрали Писцова мэром Березовского городского округа
Мэром Березовского городского округа со второго раза избрали Писцова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Депутаты избрали Евгения Писцова мэром Березовского городского округа, сообщили РИА Новости в аппарате думы в четверг.
Предыдущие выборы - в январе 2025 года - закончились победой технического кандидата и громким судом. В конце мая депутаты Березовского
объявили новый конкурс на пост мэра, прием документов от кандидатов начался 27 июня. Действующий глава Евгений Писцов подтвердил РИА Новости, что в этих выборах он также планирует участвовать.
Ранее пресс-служба думы муниципалитета отмечала, что в четверг депутаты выберут мэра, а 28 июля конкурсная комиссия допустила до завершающего этапа конкурса Писцова и замглавы по социальным вопросам Артура Садреева.
"Выбрали главой Писцова Евгения Рудольфовича, 16 голосов за него, всего было 18, два бюллетеня недействительны", – сказала собеседница агентства.
Действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов 30 января не смог одержать победу на выборах мэра: за него проголосовали шесть местных депутатов, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, – 17. Ей давалось две недели после выборов на вступление в должность, однако она этого так и не сделала. Местные СМИ тогда заявляли, что "обошла" Писцова "технический кандидат", "кандидат-спойлер" Маслакова – "жена водителя Писцова".
После этого Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, Березовский городской суд 19 марта удовлетворил его и признал результаты выборов недействительными. Представители думы Березовского обжаловали такое решение, однако Свердловский областной суд
оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга
, в нем проживают порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета является Писцов – ранее он писал в своем Telegram-канале, что продолжает работать вместе с Маслаковой, руководителем инвестиционного отдела администрации, а сам находится в статусе мэра.