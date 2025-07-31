https://ria.ru/20250731/peskov-2032670004.html

Песков: российские бизнесмены заинтересованы в американском рынке

Песков: российские бизнесмены заинтересованы в американском рынке - РИА Новости, 31.07.2025

Песков: российские бизнесмены заинтересованы в американском рынке

Российские бизнесмены заинтересованы в американском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бизнесмены заинтересованы в американском рынке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков во время общения с журналистами прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что между РФ и США почти нет экономического сотрудничества. По словам Пескова, американские бизнесмены заинтересованы в восстановлении взаимодействия с российской стороной."Наши бизнесмены также заинтересованы в американском рынке", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250731/peskov-2032663233.html

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дмитрий песков, дональд трамп, сша, россия, в мире