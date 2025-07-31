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Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах США, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2025
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17:01 31.07.2025 (обновлено: 17:23 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/peskov-2032663145.html
Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах США, заявил Песков
Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах США, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2025
Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах США, заявил Песков
Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах американских предпринимателей, многие бизнесмены в США заинтересованы в восстановлении взаимодействия,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:01:00+03:00
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах американских предпринимателей, многие бизнесмены в США заинтересованы в восстановлении взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Песков во время общения с журналистами прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что между РФ и США почти нет экономического сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия может согласиться с тем, что взаимодействие российского и американского бизнеса находится практически "на нуле", но не может согласиться с тем, что оно должно там и остаться."Мы считаем, что это было бы в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250731/peskov-2032670004.html
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россия, дмитрий песков, сша
Россия, Дмитрий Песков, США
Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах США, заявил Песков

Песков: бизнес США заинтересован в восстановлении взаимодействия с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах американских предпринимателей, многие бизнесмены в США заинтересованы в восстановлении взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Песков во время общения с журналистами прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что между РФ и США почти нет экономического сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия может согласиться с тем, что взаимодействие российского и американского бизнеса находится практически "на нуле", но не может согласиться с тем, что оно должно там и остаться.
"Мы считаем, что это было бы в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Песков: российские бизнесмены заинтересованы в американском рынке
Вчера, 17:18
 
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