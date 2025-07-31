https://ria.ru/20250731/perevozki-2032668530.html

Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок

Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок - РИА Новости, 31.07.2025

Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок

Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:14:00+03:00

2025-07-31T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, сообщил президент России Владимир Путин."В планах организация и железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

россия

китай

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россия, китай, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, единая россия, дмитрий медведев, в мире