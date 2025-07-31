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Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок
Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок - РИА Новости, 31.07.2025
Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок
Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:14:00+03:00
2025-07-31T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос прорабатывают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай, сообщил президент России Владимир Путин."В планах организация и железнодорожных грузов через территорию дружественного нам Китая", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-лаосских переговоров.Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду он встретился с председателем партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
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россия, китай, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, единая россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Китай, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Единая Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Путин рассказал о планах по сотрудничеству с Лаосом в сфере ж/д перевозок
Путин: РФ и Лаос прорабатывают возможность ж/д перевозок через Китай