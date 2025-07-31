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Переговоры Путина и президента Лаоса завершились в Кремле

Переговоры Путина и президента Лаоса завершились в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025

Переговоры Путина и президента Лаоса завершились в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москве продлились около 2,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом.Встреча на высшем уровне состоялась в четверг в Кремле. Путин и Сисулит обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

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лаос, россия, владимир путин, в мире