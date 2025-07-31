https://ria.ru/20250731/penza-2032625469.html

Губернатор призвал не публиковать фото последствий атаки ВСУ на Пензу

Губернатор призвал не публиковать фото последствий атаки ВСУ на Пензу - РИА Новости, 31.07.2025

Губернатор призвал не публиковать фото последствий атаки ВСУ на Пензу

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал не публиковать фото и видео последствий атак украинских дронов на предприятие в Пензе и не помогать... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:02:00+03:00

2025-07-31T15:02:00+03:00

2025-07-31T15:02:00+03:00

происшествия

пенза

олег мельниченко

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САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал не публиковать фото и видео последствий атак украинских дронов на предприятие в Пензе и не помогать противнику. Ранее Мельниченко сообщил, что атака вражеских БПЛА совершена в четверг на одно из промышленных предприятий, произошло возгорание, жертв и разрушений нет. Позднее он уточнил, что на территории предприятия в Пензе взорвались девять дронов, открытое горение ликвидировано, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, никто не пострадал. "Сегодняшний день показал, что важно действовать слаженно, грамотно, быстро. Каждый должен четко следовать правилам безопасности и не допускать паники. Убедительно прошу вас не распространять фото, видео, слухи или непроверенную информацию. Враг может этим воспользоваться. Не помогайте врагу. Берегите себя и помните, что время сейчас сложное. Идет специальная военная операция. Важно помогать друг другу", - сказал Мельниченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что режим "Воздушная опасность" в четверг объявлялся в Пензе впервые. "Оперативно приняты меры для защиты населения. Транспортное сообщение, которое было временно приостановлено, сейчас восстановлено по действующим маршрутам", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250731/pozhar-2032594957.html

пенза

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происшествия, пенза, олег мельниченко