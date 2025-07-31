https://ria.ru/20250731/pensiya-2032730608.html

Путин подписал закон о лицах, имеющих право на двойную пенсию

Путин подписал закон о лицах, имеющих право на двойную пенсию - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о лицах, имеющих право на двойную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:10:00+03:00

2025-07-31T23:10:00+03:00

2025-07-31T23:29:00+03:00

владимир путин

пенсия

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на одновременное получение двух видов пенсий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее бойцы, защищавшие интересы ЛНР и ДНР с 11 мая 2014 года, получали страховую или социальную пенсию по инвалидности на общих основаниях. Закон дал им возможность получать государственную пенсию по инвалидности или две пенсии одновременно. Закон направлен на обеспечение социальных гарантий гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившим контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля и 30 сентября 2022 года соответственно. Документом предусматривается, что такие граждане смогут получать пенсию по инвалидности, а также страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Также закон устанавливает право правопреемников погибших участников СВО на выплату пенсионных накоплений по истечении установленного срока - без необходимости восстановления этого срока в суде, если есть документ, подтверждающий смерть, или справка об участии в боевых действиях. Также законом назначается пенсия по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп, если погибший родитель получал пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Кроме того, уточняются нормы, касающиеся сроков назначения и перерасчёта пенсий, а также вводится возможность назначения пенсий отдельным категориям граждан без подачи заявления - на основании данных из системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". С 1 января 2027 года Фонд пенсионного и социального страхования будет уведомлять граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию) о присвоении им соответствующего статуса.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026637258.html

https://ria.ru/20250731/pensiya-2032489059.html

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владимир путин, пенсия, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия