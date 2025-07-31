https://ria.ru/20250731/patrushev-2032624932.html
Патрушев рассказал об алгоритмах для сообщения с Калининградской областью
Патрушев рассказал об алгоритмах для сообщения с Калининградской областью - РИА Новости, 31.07.2025
Патрушев рассказал об алгоритмах для сообщения с Калининградской областью
Минтранс России разработал алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений на Балтике и в сообщении с Калининградской областью, заявил помощник... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:01:00+03:00
2025-07-31T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минтранс России разработал алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений на Балтике и в сообщении с Калининградской областью, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. На заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии Патрушев рассказал о мерах обеспечения безопасности Трансарктического транспортного коридора. "Минтрансом России разработаны алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений в Балтийском море и в сообщении с Калининградской областью", - отметил он. Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, заявил Патрушев ранее в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20250731/kaliningrad-2032497780.html
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032618154.html
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россия, калининградская область, безопасность
Россия, Калининградская область, Безопасность
Патрушев рассказал об алгоритмах для сообщения с Калининградской областью
Патрушев: Минтранс создал алгоритмы для сообщения с Калининградской областью
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минтранс России разработал алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений на Балтике и в сообщении с Калининградской областью, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
На заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии Патрушев рассказал о мерах обеспечения безопасности Трансарктического транспортного коридора.
"Минтрансом России разработаны алгоритмы действий на случай возможных транспортных ограничений в Балтийском море и в сообщении с Калининградской областью", - отметил он.
Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, заявил Патрушев ранее в интервью РИА Новости.