https://ria.ru/20250731/patrushev-2032618154.html

Россия должна учитывать потенциал НАТО на Балтике, заявил Патрушев

Россия должна учитывать потенциал НАТО на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025

Россия должна учитывать потенциал НАТО на Балтике, заявил Патрушев

России необходимо учитывать совокупный потенциал НАТО на Балтике, в том числе возможность усиления альянса за счет флотов внерегиональных натовских государств,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:50:00+03:00

2025-07-31T14:50:00+03:00

2025-07-31T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. России необходимо учитывать совокупный потенциал НАТО на Балтике, в том числе возможность усиления альянса за счет флотов внерегиональных натовских государств, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Напомню, что натовцы активно разрабатывают и тестируют новейшие безэкипажные средства и автономные подводные аппараты, способные действовать скрытно и наносить внезапные удары практически по любым надводным и подводным объектам. Кроме того, проводится постоянный мониторинг окружающей обстановки, в том числе на базе беспилотных технологий", - сказал Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. По его словам, финские, шведские, датские, польские и германские военно-морские силы активно наращиваются на основе самых современных технологий, отрабатывают коалиционные действия под единым натовским руководством. "С прошлого года в германском Ростоке действует региональный морской штаб НАТО. Это означает, что нам необходимо учитывать совокупный потенциал альянса на Балтике, не говоря уже о возможности его усиления за счет флотов внерегиональных натовских государств", - заметил Патрушев.

https://ria.ru/20250731/patrushev-2032611659.html

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россия, росток, николай патрушев, нато, в мире