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США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
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14:40 31.07.2025 (обновлено: 17:42 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032611659.html
США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев
США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев
Прикрываясь тезисом о якобы отсутствии у России особых прав на Северный морской путь, Военно-морские силы США регулярно предпринимают в Арктике провокационные... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:40:00+03:00
2025-07-31T17:42:00+03:00
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сша
арктика
николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прикрываясь тезисом о якобы отсутствии у России особых прав на Северный морской путь, Военно-морские силы США регулярно предпринимают в Арктике провокационные операции по так называемой "защите свободы судоходства", заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Основной политический лозунг коллективного Запада в отношении Северного морского пути заключается в том, что Россия не имеет никаких особых прав на эту трассу, а заложенные в наше законодательство положения о нём как о национальной транспортной магистрали являются нелегитимными с точки зрения международного права, отметил Патрушев, выступая на Совете по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. "На основе этого тезиса военно-морские силы США регулярно предпринимают в регионе провокационные операции по так называемой "защите свободы судоходства", - сказал Патрушев.
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россия, сша, арктика, николай патрушев, в мире
Россия, США, Арктика, Николай Патрушев, В мире
США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев

Патрушев: США проводят провокации в Арктике для якобы защиты свободы судоходства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прикрываясь тезисом о якобы отсутствии у России особых прав на Северный морской путь, Военно-морские силы США регулярно предпринимают в Арктике провокационные операции по так называемой "защите свободы судоходства", заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Основной политический лозунг коллективного Запада в отношении Северного морского пути заключается в том, что Россия не имеет никаких особых прав на эту трассу, а заложенные в наше законодательство положения о нём как о национальной транспортной магистрали являются нелегитимными с точки зрения международного права, отметил Патрушев, выступая на Совете по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
"На основе этого тезиса военно-морские силы США регулярно предпринимают в регионе провокационные операции по так называемой "защите свободы судоходства", - сказал Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий НАТО
Вчера, 14:36
 
РоссияСШААрктикаНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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