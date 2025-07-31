https://ria.ru/20250731/patrushev-2032611659.html

США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев

США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025

США регулярно проводят провокации в Арктике, заявил Патрушев

Прикрываясь тезисом о якобы отсутствии у России особых прав на Северный морской путь, Военно-морские силы США регулярно предпринимают в Арктике провокационные... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:40:00+03:00

2025-07-31T14:40:00+03:00

2025-07-31T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прикрываясь тезисом о якобы отсутствии у России особых прав на Северный морской путь, Военно-морские силы США регулярно предпринимают в Арктике провокационные операции по так называемой "защите свободы судоходства", заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Основной политический лозунг коллективного Запада в отношении Северного морского пути заключается в том, что Россия не имеет никаких особых прав на эту трассу, а заложенные в наше законодательство положения о нём как о национальной транспортной магистрали являются нелегитимными с точки зрения международного права, отметил Патрушев, выступая на Совете по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. "На основе этого тезиса военно-морские силы США регулярно предпринимают в регионе провокационные операции по так называемой "защите свободы судоходства", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250731/patrushev--2032608411.html

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